Formule 1 Wintertest Bahrein I

F1-update: Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen

Geen enkel Formule 1-team dat de rol van favoriet op zich wil nemen, reacties in de paddock op de woorden van Max Verstappen en McLaren-teambaas Andrea Stella die drie veranderingen wil: dit en meer in de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Na de eerste week van de F1-wintertest in Bahrein wil geen enkel team de favorietenrol op zich nemen. In de paddock wordt er vooral naar elkaar gewezen. In navolging van Toto Wolff probeerde ook George Russell de druk bij Red Bull te leggen, maar technisch directeur Pierre Waché zei juist dat Red Bull in zijn optiek het vierde team is – achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Die laatstgenoemde formatie riep vrijdag trouwens op tot (kleine) aanpassingen aan het reglement voor de eerste race in Melbourne. Volgens teambaas Andrea Stella moet er iets worden gedaan aan de ‘gevaarlijke’ starts met de nieuwe auto’s, en geldt hetzelfde voor liften tijdens de kwalificatie en de eerste indruk dat inhalen lastig kan worden. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals andere coureurs die reageren op Max Verstappens verdict over het 2026-reglement – waarbij met name Fernando Alonso een leuke quote in petto had.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

