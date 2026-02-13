F1-update: Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen

Na de eerste week van de F1-wintertest in Bahrein wil geen enkel team de favorietenrol op zich nemen. In de paddock wordt er vooral naar elkaar gewezen. In navolging van Toto Wolff probeerde ook George Russell de druk bij Red Bull te leggen, maar technisch directeur Pierre Waché zei juist dat Red Bull in zijn optiek het vierde team is – achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Die laatstgenoemde formatie riep vrijdag trouwens op tot (kleine) aanpassingen aan het reglement voor de eerste race in Melbourne. Volgens teambaas Andrea Stella moet er iets worden gedaan aan de ‘gevaarlijke’ starts met de nieuwe auto’s, en geldt hetzelfde voor liften tijdens de kwalificatie en de eerste indruk dat inhalen lastig kan worden. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals andere coureurs die reageren op Max Verstappens verdict over het 2026-reglement – waarbij met name Fernando Alonso een leuke quote in petto had.

