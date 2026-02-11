F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Max Verstappen is met 136 afgelegde ronden productief uit de startblokken gekomen tijdens de eerste Formule 1-testweek in Bahrein. De Nederlander was na afloop te spreken over de afgelegde meters, al zeggen rondetijden – ook in het geval van snelste man Lando Norris – nog bijzonder weinig. Toto Wolff baarde woensdag dan ook opzien door Verstappen en Red Bull wel alvast ‘de benchmark’ te noemen. Toegegeven: Red Bull Ford Powertrains oogt misschien beter dan verwacht, al lijkt Wolff ook deels het politieke spel te spelen. Zo gaat de meeste aandacht in de paddock uit naar de Mercedes-motor, en meer specifiek naar de compressieverhouding daarvan. Wolff was tijdens zijn mediasessie een stuk minder stellig dan tijdens de Mercedes-launch en vertelde ditmaal dat hij niets meer uit kan sluiten – en dus ook geen FIA-ingreep. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals wat dat kan betekenen voor de seizoensopener in Melbourne en de bijzondere Audi-sidepods.

