F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?
De testdag van Max Verstappen, de uitspraak van Toto Wolff over de nieuwe Red Bull-motor en de discussie over de compressieverhouding: dit en meer in een nieuwe F1-update.
Max Verstappen is met 136 afgelegde ronden productief uit de startblokken gekomen tijdens de eerste Formule 1-testweek in Bahrein. De Nederlander was na afloop te spreken over de afgelegde meters, al zeggen rondetijden – ook in het geval van snelste man Lando Norris – nog bijzonder weinig. Toto Wolff baarde woensdag dan ook opzien door Verstappen en Red Bull wel alvast ‘de benchmark’ te noemen. Toegegeven: Red Bull Ford Powertrains oogt misschien beter dan verwacht, al lijkt Wolff ook deels het politieke spel te spelen. Zo gaat de meeste aandacht in de paddock uit naar de Mercedes-motor, en meer specifiek naar de compressieverhouding daarvan. Wolff was tijdens zijn mediasessie een stuk minder stellig dan tijdens de Mercedes-launch en vertelde ditmaal dat hij niets meer uit kan sluiten – en dus ook geen FIA-ingreep. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals wat dat kan betekenen voor de seizoensopener in Melbourne en de bijzondere Audi-sidepods.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?
Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen
Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg
De eerste dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties