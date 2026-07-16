F1-update: Verstappen legt deal met McLaren-junior uit, Alonso komt met ‘F2-waarschuwing’ voor Spa

Max Verstappen kreeg in Spa-Francorchamps volop vragen over zijn toekomst in de Formule 1 en alle geruchten omtrent McLaren, maar hield de kaken stijf op elkaar – zowel in de FIA-persconferentie als ook tijdens de Nederlandse mediasessie. Hij sprak aanmerkelijk langer over de deal van Verstappen Racing met Dries van Langendonck, het 15-jarige talent uit België. Wat zit er precies achter de samenwerking met de McLaren-junior en wat gaan Verstappen en manager Raymond Vermeulen voor hem betekenen? Ronald Vording bespreek het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de keuze van Red Bull om de roterende achtervleugel dit weekend niet te gebruiken. Verder aandacht voor de aanpassing van Charles Leclerc aan de 2026-auto’s, Lewis Hamilton die de Ferrari-simulator nog altijd niet gebruikt en het interne duel bij Mercedes.

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