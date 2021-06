F1-update: Verstappen geeft Mercedes op en naast de baan ervan langs

Verstappen snelde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken naar een 1.03.841, wat de Nederlander zijn tweede pole-position op rij opleverde. Wat had de Nederlander na afloop van de kwalificatie te melden en wat waren de reacties uit het kamp van Mercedes? Daarbij bleek het niet alleen over de actie op de baan te gaan, maar ook zeer zeker over de indrukwekkende topsnelheid van Red Bull. Verstappen pareerde echter met een kwinkslag.

Verder ook aandacht voor uitblinkers Lando Norris en George Russell én alvast een korte vooruitblik op de race: wat valt er te verwachten qua race pace of mengen de weergoden zich nog in het Oostenrijkse spel? Dit en meer in de video die bovenaan deze pagina te bekijken is.

