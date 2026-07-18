F1-update: Verstappen en McLaren oordelen hard over 2026-auto’s op Spa, vreemd euvel met motoren?

Kimi Antonelli heeft pole-position te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van België, waarbij het verschil met George Russell wederom opviel. De Brit kon het gat zelf niet verklaren, al gebeurde opvallend genoeg iets soortgelijks bij het Mercedes-klantenteam McLaren. Daar verloor Oscar Piastri juist veel tijd op Lando Norris, ook op rechte stukken, waarover Andrea Stella na afloop met een fascinerende uitleg is gekomen: de motor leert gedurende de ronden eigenlijk zelf, waardoor een coureur negatief verrast kan worden qua energiemanagement. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de kritiek van vele coureurs – waaronder Max Verstappen – op hoe de 2026-auto’s aanvoelen in Spa. Verder aandacht voor Ferrari, de slipstream van Isack Hadjar en waarom Arvid Lindblad na een zeer goede kwalificatie toch een handgebaar maakte.

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