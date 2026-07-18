F1-update: Verstappen en McLaren oordelen hard over 2026-auto’s op Spa, vreemd euvel met motoren?
De kwalificatiedag tijdens de Grand Prix van België uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Kimi Antonelli heeft pole-position te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van België, waarbij het verschil met George Russell wederom opviel. De Brit kon het gat zelf niet verklaren, al gebeurde opvallend genoeg iets soortgelijks bij het Mercedes-klantenteam McLaren. Daar verloor Oscar Piastri juist veel tijd op Lando Norris, ook op rechte stukken, waarover Andrea Stella na afloop met een fascinerende uitleg is gekomen: de motor leert gedurende de ronden eigenlijk zelf, waardoor een coureur negatief verrast kan worden qua energiemanagement. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de kritiek van vele coureurs – waaronder Max Verstappen – op hoe de 2026-auto’s aanvoelen in Spa. Verder aandacht voor Ferrari, de slipstream van Isack Hadjar en waarom Arvid Lindblad na een zeer goede kwalificatie toch een handgebaar maakte.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Startopstelling IndyCar Nashville: Kyle Kirkwood klopt Josef Newgarden voor pole
F1-update: Verstappen en McLaren oordelen hard over 2026-auto’s op Spa, vreemd euvel met motoren?
McLaren over Max Verstappen: ‘Dan hebben we een derde auto nodig’
Russell wijt achterstand op Antonelli aan ‘serieus probleem’
"Een schok voor het systeem" – Waarom F1-teams het ergste vrezen met de 2026-auto’s op Spa
Interview: Colapinto openhartig over 'schokkende' F1-ervaring en lastigste moment uit carrière
Twee jaar later: Heeft de politieke onrust bij Red Bull een averechts effect gehad?
Waarom Leclerc door remproblemen achter zijn Ferrari-teamgenoot aanloopt
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties