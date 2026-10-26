Formule 1 GP van de Verenigde Staten

F1-update: Verstappen baalt van problemen, vreemd Red Bull- en Aston Martin-gerucht genuanceerd

De Grand Prix van de Verenigde Staten geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van Austin.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 26 okt 2026, 06:55

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Kimi Antonelli heeft met een zeer overtuigede zege in Austin een voorschot genomen op zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Ondanks dat er veel werd gesproken over het eerste matchpoint en dat wellicht extra druk met zich meebracht, leverde Antonelli feilloos – volgens Toto Wolff zelfs met zijn beste F1-zege tot dusver. Max Verstappen baalde op zijn beurt van terugkerende problemen bij Red Bull. Dat slaat logischerwijs op de ‘shit’ starts en wederom malheur met de boordradio. Op COTA kwamen daar nog de strategische keuzes en inconsistentie met de power unit bij. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals het gebrek aan snelheid bij George Russell, Charles Leclerc die hoop heeft op een nieuwe Ferrari-zege en waarom het belangrijk is een merkwaardig gerucht over Aston Martin en Red Bull in de juiste context te plaatsen.

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