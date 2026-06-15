F1-update: Het verhaal achter Hamiltons Ferrari-zege, Red Bull bevestigt volgende upgrade

Lewis Hamilton heeft in Barcelona zijn eerste overwinning in dienst van Ferrari geboekt. Na afloop ging de zevenvoudig wereldkampioen uitgebreid in op de verbeteringen ten opzichte van vorig jaar, waarbij hij ook teambaas Frederic Vasseur bedankte voor alle steun achter de schermen.

Daarnaast zegt de dominante laatste stint van Hamilton veel over het effect van de Ferrari-upgrades, zo erkende ook Mercedes. Bij het team van Toto Wolff ging na Kimi Antonelli’s uitvalbeurt veel aandacht uit naar de betrouwbaarheid van de power unit, waar Mercedes volgens de teambaas zeer grondig naar moet kijken.

Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals hoe Red Bull terugkijkt op wat Max Verstappen de echte test voor het team noemde. Teambaas Laurent Mekies bevestigde na de race dat Red Bull in Oostenrijk met een groot updatepakket komt, al voegde hij meteen toe dat die stap nog niet genoeg zal zijn.

Tot slot aandacht voor de bijzondere reden achter Nico Hülkenbergs uitvalbeurt en een desastreus weekend voor Aston Martin.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!