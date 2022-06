F1-update: Straf Leclerc op topdag Verstappen, wat doet FIA aan porpoising?

Waar Red Bull Racing dit seizoen niet ieder raceweekend een vlekkeloze vrijdag heeft gekend, viel er op het Circuit Gilles Villeneuve bijzonder weinig te klagen. Althans: niet wat betreft de bolide van Max Verstappen. De wereldkampioen was voor het eerst sinds 19 maart - de Grand Prix van Bahrein - weer eens de snelste man in een vrije training en sloot in Canada beide oefensessies bovenaan de tijdenlijst af. Hij legde net als de meeste coureurs de focus al vroeg op lange runs, aangezien het weer in Montreal snel om kan slaan en teams iedere minuut in het droge wilden benutten.

Hoe Verstappen na de vrijdagse actie terug- en vooruitkijkt, komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook aandacht voor het grote gat met teamgenoot Sergio Perez en natuurlijk de gridstraf voor Charles Leclerc. Ferrari leek de dans in eerste instantie nog te willen ontspringen door naar een oudere turbo te grijpen, maar aan het eind van de dag kwam alsnog de melding van tien plaatsen gridstraf. Het komt niet door een nieuwe turbo, als wel door zijn derde control electronics van dit seizoen. Hamvraag is natuurlijk of het bij deze tien plaatsen blijft voor zondag of dat Ferrari met de kennis van nu meer gaat wisselen en dus kiest voor de laatste rij?

Tot slot veel aandacht voor de aangekondigde FIA-ingrepen om porpoising tegen te gaan, een kwestie die de tongen nog altijd losmaakt in de paddock. Wat is de laatste stand van zaken precies en op welke manier kan Mercedes - toch één van de aanjagers - harder geraakt worden dan veel andere teams? Dit komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de reacties van Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell op de technische richtlijn. Alle drie de coureurs zijn teleurgesteld in het besluit, maar wel om compleet uiteenlopende redenen...

