F1-update: Sprookje voor Magnussen en Haas, Ferrari legt blunder met Leclerc uit

Er mag dan relatief weinig meer op het spel staan in de resterende twee races, aan spektakel absoluut geen gebrek. Een kwalificatie in wisselende omstandigheden kreeg vrijdag alle Formule 1-liefhebbers op de banden, al was het maar doordat de sessie een verrassende polesitter opleverde. Alle mensen in Haas-kledij konden hun geluk aan het eind van Q3 niet op. Kevin Magnussen had iets eerder voor een daverende verrassing gezorgd. Toegegeven: de schuiver van George Russell en de daaropvolgende regen hebben enorm geholpen, maar Haas heeft zelf ook veel goed gedaan. Zo stond Magnussen dankzij zijn teams als eerste aan het eind van de pitstraat en heeft hij geleverd met een puike ronde.

Meteen na afloop was hij overmand door emoties, maar in de paddock kon K-Mag zijn verhaal alsnog doen. Zijn reactie komt natuurlijk aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als die van Haas-teambaas Guenther Steiner. Na povere jaren is dit niet alleen voor hem, maar ook zeker voor alle mensen achter de schermen een zeer welkome opsteker - die ook enorm veel betekent voor het team. Zo zijn verschillende teamleden vorig jaar gestopt doordat het vele reizen met een uitzichtloos sportief plaatje (eveneens met Mazepin) zijn tol eiste. Ook Steiner moest veelvuldig tekst en uitleg geven aan de grote baas Gene Haas, die vooral in F1 is gebleven vanwege de hoop op een betere toekomst. Het budgetplafond en het aero-handicapsysteem bieden kansen, al had niemand natuurlijk van een pole-position durven dromen.

Max Verstappen staat zaterdag naast Magnussen op de grid voor de sprintrace en kan prima leven met die uitgangspositie. Zowel de Nederlander als Helmut Marko liet weten dat pole haalbaar was, ware het niet dat Verstappen een wiel blokkeerde in bocht 8. Vergeleken met zijn gebruikelijke concurrenten staat de wereldkampioen er echter goed voor. Dat geldt bijvoorbeeld ten opzichte van teamgenoot Sergio Perez, die absoluut niet slim was door geen gat te laten vallen ten opzichte van Charles Leclerc. De Monegask is zelf de grootste verliezer van de kwalificatie dankzij een verkeerde bandenkeuze van Ferrari. De Scuderia wilde de kansen naar eigen zeggen spreiden met regen op komst: Sainz op slicks en Leclerc op inters. Het heeft voor laatstgenoemde hondsberoerd uitgepakt. Dat wordt natuurlijk uitgebreid besproken in de video bovenaan deze pagina, net als de verwachtingen van de sprintrace op zaterdagavond.

