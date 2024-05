F1-update: Sensationele zege Norris in Miami, Verstappen erkent vloerschade toch

Lando Norris heeft in de Formule 1 Grand Prix van Miami zijn allereerste Formule 1-zege gepakt. De Brit bleek emotioneel nadat hij in de sterk vernieuwde McLaren - met vele upgrades op de auto - een ijzersterke race pace aan de dag legde op de harde band. Norris profiteerde logischerwijs van een 'gratis pitstop' achter de safety car, al roept zijn snelheid de vraag op of McLaren ook zonder safety car een kans had gehad om te winnen? Naast alle lof voor Norris ging het in Miami ook over eventuele vloerschade van Max Verstappen. Teambaas Christian Horner noemde de vloerschade significant, terwijl Verstappen in de persconferentie glashard ontkende vloerschade te hebben opgelopen. Enkele uren later erkende de Limburger in het persbericht van Red Bull alsnog dat er een gat in de vloer is gevonden. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net al wat de McLaren-zege zegt voor de komende races, het eerste punt van Alpine en de verhalen over een mogelijk Red Bull-vertrek van Jonathan Wheatley.

