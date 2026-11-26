Formule 1 GP van Qatar

F1-update: Russell verklaart woordenstrijd met Verstappen, een oplossing bij Ferrari of toch niet?

De donderdag voor de F1 Grand Prix van Qatar besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van het Lusail International Circuit.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 22:28

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In aanloop naar de Grand Prix van Qatar wilden Max Verstappen en George Russell niet al te veel meer loslaten over hun woordenstrijd in Las Vegas. Russell stelde dat hij ‘te eerlijk’ is geweest in de media, al valt te bezien of die theorie helemaal hout snijdt. Verstappen wilde vooral vooruitkijken en concludeerde dat de lay-out in Qatar – een aaneenschakeling van snelle bochten – op papier iets minder bij Red Bull past dan die in Las Vegas. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals het veiligheidsgevoel in het Midden-Oosten. Verder volop aandacht voor Ferrari, waar na de clash in Vegas de vraagt blijft bestaan of er nu daadwerkelijk een oplossing is gevonden voor de onderlinge spanningen of niet. Tot slot aandacht voor de maximale stintlengte die Pirelli noodzakelijk acht en Aston Martin dat in tegenstelling tot wat Fernando Alonso zei helemaal geen motorprobleem heeft gevonden.

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