Formule 1 GP van Qatar

F1-update: Red Bull ziet "grote beperking" in Qatar, bandenslijtage nog extremer dan gedacht

De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Qatar besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van het Lusail International Circuit.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 22:55

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Mercedes heeft grote indruk gemaakt op de concurrentie tijdens de vrijdagse Formule 1-trainingen in Qatar. Het team van Toto Wolff was in zowel de korte als lange runs toonaangevend, terwijl Red Bull volgens Max Verstappen nog aanmerkelijk meer werk aan de winkel heeft. De Nederlander had opnieuw geen optimaal gevoel met het stuur en voegde toe dat er een “disconnect” is qua balans in de RB22. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook alle aandacht voor het verhaal van bandenleverancier Pirelli, waarbij de bandenstijtage in Qatar nog extremer blijkt dan aanvankelijk gedacht. Het Italiaanse merk heeft al een maximale stintlengte van 27 ronden per set en een extreem hoge bandendruk voorgeschreven, maar is dat wel genoeg? Tot slot aandacht voor de problemen van Ferrari op vrijdag en wanneer de ontwikkeling van de huidige F1-motoren wordt bevroren.

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