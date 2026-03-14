F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?
Andrea Kimi Antonelli als jonge polesitter ooit in de Formule 1, Max Verstappen die geen woorden heeft voor de worsteling van Red Bull in Shanghai en de race pace van Ferrari: dit en meer in de F1-update.
Andrea Kimi Antonelli is de jongste polesitter ooit in de Formule 1 en staat derhalve in de recordboeken. De Mercedes-coureur sloeg in Shanghai toe nadat teamgenoot George Russell met technische problemen te maken kreeg in Q3. De pole van Antonelli laat volgens Toto Wolff zien dat Mercedes vorig jaar ‘de juiste keuze’ heeft gemaakt en komt bovendien op een goed moment. In Australië en China verliep namelijk nog niet alles soepel voor de jongeling, waardoor hij erkent dat zijn risico-afweging nog beter moet – vooral in sessies die er niet echt om gaan. Het is een ontwikkeling die Max Verstappen in 2018 ook heeft doorgemaakt en waar Helmut Marko destijds vaak over heeft gesproken. Ronald Vording analyseert het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de race pace van Ferrari, de situatie van Mercedes’ klantenteams en Russell die stelt dat “zelfs diehard-fans” het nieuwe F1-reglement leuk beginnen te vinden.
F1-update: Red Bull worstelt in China, kan Antonelli leren van Max Verstappens ontwikkeling?
