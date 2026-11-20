Formule 1 GP van Las Vegas
Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?
De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Las Vegas uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van Las Vegas.
Ronald Vording
Bewerkt: 20 nov 2026, 11:40
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Max Verstappen zette zijn eerste getimede ronde tijdens de tweede vrije training in Las Vegas pas tijdens de laatste vijf minuten, maar was in dat korte tijdsbestek niet helemaal tevreden met het gevoel in de RB22. Ten eerste beklaagde de Nederlander zich over een ongemak met de power unit tijdens de out-lap, al heeft technisch directeur Pierre Waché verduidelijkt waarom dat geen grote zorg zou moeten zijn voor het restant van dit weekend. Waché ging meer in op Verstappens boordradio dat de balans niet naar wens was, wat de Nederlander duidelijk maakte met de woorden: “Hetzelfde als in Brazilië…” Ronald Vording bespreekt het uitgebreid tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de achtergrond waarom de donderdagse trainingen niet representatief zijn geweest. Verder aandacht voor de kritiek van coureurs op Pirelli’s regenbanden, wat de doorslaggevende factor voor de kwalificatie belooft te worden en waarom Cadillac de planning voor de eigen motor heeft aangepast.
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