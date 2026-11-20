Formule 1 GP van Las Vegas

Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?

De eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van Las Vegas uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock van Las Vegas.

Ronald Vording

Bewerkt: 20 nov 2026, 11:40

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Max Verstappen zette zijn eerste getimede ronde tijdens de tweede vrije training in Las Vegas pas tijdens de laatste vijf minuten, maar was in dat korte tijdsbestek niet helemaal tevreden met het gevoel in de RB22. Ten eerste beklaagde de Nederlander zich over een ongemak met de power unit tijdens de out-lap, al heeft technisch directeur Pierre Waché verduidelijkt waarom dat geen grote zorg zou moeten zijn voor het restant van dit weekend. Waché ging meer in op Verstappens boordradio dat de balans niet naar wens was, wat de Nederlander duidelijk maakte met de woorden: “Hetzelfde als in Brazilië…” Ronald Vording bespreekt het uitgebreid tijdens een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de achtergrond waarom de donderdagse trainingen niet representatief zijn geweest. Verder aandacht voor de kritiek van coureurs op Pirelli’s regenbanden, wat de doorslaggevende factor voor de kwalificatie belooft te worden en waarom Cadillac de planning voor de eigen motor heeft aangepast.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaarstaat.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



8 min



Red Bull bespreekt hoe zorgwekkend Verstappens boordradio's zijn, chaos in Vegas?





"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



40 min



"Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas





Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Las Vegas



42 min



Wat Flavio Briatore bij Alpine meeneemt van McLaren na 'ramp' met Fernando Alonso





Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027



WEC



WEC WEC 1 u



Kevin Estre vervangt gestopte Mike Conway in Toyota’s WEC-line-up voor dubbele campagne in 2027

Vorig artikel "Het was al eng bij 100 km/h" - F1-coureurs geschrokken van 'ijsbaan' in Las Vegas

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Ronald Vording





Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, vloertest Norris uitgesteld door regen



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



2 u



Russell onder de indruk van 'uitzonderlijk snelle' McLaren, vloertest Norris uitgesteld door regen





Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



3 u



Red Bull zoekt diepere oorzaak van Max Verstappens klachten: "Hetzelfde als in Brazilië"





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Meer van

Max Verstappen





Max Verstappen over WHOOP-plan F1: "Gaat niemand iets aan, ik ken mijn hartslag niet eens"



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Max Verstappen over WHOOP-plan F1: "Gaat niemand iets aan, ik ken mijn hartslag niet eens"





Max Verstappen: "Als ik de regels zou bepalen, mag F1 niet meer op bepaalde plekken komen!"



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



1 d



Max Verstappen: "Als ik de regels zou bepalen, mag F1 niet meer op bepaalde plekken komen!"





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico

Meer van

Red Bull Racing





Waar draait het nog om in F1 2026?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Waar draait het nog om in F1 2026?





Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen



Formule 1



Formule 1 4 d



Liam Lawson behouden is niet genoeg: Red Bull moet hem niet langer als mislukkeling behandelen





Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



27 d



Max Verstappens woorden uitgelegd: Waarom Red Bulls F1-ommekeer ditmaal heel anders is

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 14 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



18 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



20 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer