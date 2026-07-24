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F1-update: Red Bull verwacht ‘geen wonderen’ voor Verstappen, wat is precies nieuw bij Aston Martin?

De vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Hongarije uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Ferrari is bovenaan de tijdenlijst te vinden na de vrijdagse Formule 1-trainingen in Hongarije. Concurrenten hebben al vaker aangegeven dat Ferrari het beste chassis heeft en dat zou op de Hungaroring – waar het iets minder op de power unit aankomt – van doorslaggevend belang kunnen zijn. Charles Leclerc en Frederic Vasseur wilden nog niet op de feiten vooruitlopen, maar George Russell stelde al dat Ferrari zo sterk is als dat Mercedes “had gevreesd”. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, vanuit de paddock, net zoals de dag van Red Bull. Technisch directeur Pierre Waché concludeerde vrijdag in alle eerlijkheid dat Red Bull “duidelijk niet snel genoeg is” en voegde toe “geen wonderen” te verwachten. Tot slot volop aandacht voor het grote updatepakket van Aston Martin, waarbij Adrian Newey al heeft aangegeven dat er in Zandvoort en Baku nog meer aan komt.

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