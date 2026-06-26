F1-update: Red Bull nog zoekende met updatepakket, geen herhaling van Barcelona voor Ferrari?
De vrijdagse trainingen uitgebreid geanalyseerd in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Kimi Antonelli is na de vrijdagse F1-trainingen in Oostenrijk bovenaan de tijdenlijst te vinden. De meeste aandacht ging echter uit naar het grootschalige updatepakket van Red Bull, al heeft het team van Laurent Mekies daar nog geen goed beeld van gekregen. Max Verstappen klaagde via de boordradio over een bijzonder probleem in bocht 3, waarna technisch directeur Pierre Waché tekst en uitleg heeft gegeven. Daarnaast liet zowel Verstappen als ook teamgenoot Isack Hadjar weten dat de balans van de RB22 nog niet naar wens is. Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals geruchten over een vertrek van Paul Monaghan naar Cadillac. Verder aandacht voor de diffuser van Mercedes, de ADUO-upgrade van Ferrari en waarom de Scuderia niet meteen een herhaling van het Barcelona-weekend verwacht.
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