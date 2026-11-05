Formule 1 GP van Brazilië
F1-update: Red Bull stelt motorwissel Verstappen zo lang mogelijk uit, Hamilton hard over Leclerc
De mediadag voor de Grand Prix van Sao Paulo uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Ronald Vording
Gepubliceerd: 5 nov 2026, 23:22
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In Brazilië krijgen de Formule 1-coureurs mogelijk weer met regen te maken, waarbij de gedachten al snel teruggaan naar de ‘software bug’ in Maleisië. Max Verstappen grapte tijdens de mediadag in Sao Paulo alvast dat hij antivirus heeft geïnstalleerd, zodat ze hem ditmaal niets kunnen maken. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals Red Bull dat een eventuele motorwissel (en daarmee gridstraf) voor Verstappen zo lang mogelijk wil uitstellen. Verder aandacht voor Kimi Antonelli die reflecteert op zijn wereldtitel, George Russell die eindelijk de media te woord heeft gestaan na wat er in Mexico is gebeurd en Lewis Hamilton die andermaal hard heeft uitgehaald naar Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Waar Hamilton dit weekend zijn vierhonderdste Grand Prix afwerkt, kent F1 ook een debutant: Rafael Camara stapt voor eigen publiek in bij Haas, waar Esteban Ocon dit jaar definitief niet meer terugkeert achter het stuur.
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