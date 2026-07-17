F1-update: Red Bull start beter dan verwacht, Norris vindt Blanchimont nu pijnlijk
De vrijdagse trainingen voor de Belgische Grand Prix uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Max Verstappen kijkt overwegend positief terug op de vrijdagse trainingen voor de Formule 1 Grand Prix van België. Volgens hem verliest Red Bull qua energiemanagement altijd nog wel op de rechte stukken, maar klopte de balans van de RB22 wel meteen. Via de boordradio was hij nogal uitgesproken over het gevoel bij het terugschakelen, maar dat nuanceerde hij na afloop in het vierkantje voor de media. Ronald Vording bespreekt het in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de status van Red Bulls roterende achtervleugel, die dit weekend niet wordt gebruikt. Verder aandacht voor het grote verschil tussen Kimi Antonelli en George Russell, de wat tegenvallende vrijdag van Ferrari en waarom Lando Norris vooral Blanchimont pijnlijk vindt anno 2026.
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