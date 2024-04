Net als vorig jaar kan Max Verstappen in Japan meteen terugslaan na een zeldzame nederlaag. De Nederlander viel uit tijdens de Grand Prix van Australië, al vreest hij nadat Red Bull Racing de oorzaak heeft achterhaald niet voor een herhaling van zetten. In plaats daarvan wil Verstappen graag terugslaan op het iconische circuit in Suzuka, waar hij in de voorbije jaren al grote successen heeft gevierd. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken de mediadag uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als Verstappen die reageert op de recente Newey-geruchten en de wereldkampioen die het vertrek van een monteur nuanceert. Daarnaast aandacht voor de verwachtingen van Ferrari, de nasleep van het Alonso-Russell moment in Melbourne en Williams dat weer met twee auto's aan de start kan verschijnen.

