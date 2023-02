F1-update: Red Bull en Verstappen sterk ondanks olielek, Mercedes worstelt in Bahrein

Voor Max Verstappen zit het testwerk voor het Formule 1-seizoen 2023 er al op. De Nederlander heeft anderhalve dag in de RB19 achter de rug in Bahrein en kijkt er overwegend positief op terug. De donderdag verliep vlekkeloos, de vrijdag niet helemaal. De regerend wereldkampioen kwam zeer voortvarend uit de startblokken en leek ook tamelijk makkelijk goede tijden te klokken. Na achttien ronden stokte de teller echter voor een uur door een olielek. De vloer moest van de auto en Verstappen liep wat rijtijd mis.

Geluk bij een ongeluk was echter dat George Russell niet extreem veel later een rode vlag veroorzaakte, waardoor de overige teams evenmin data konden verzamelen. Bovendien liet Helmut Marko vrijdagochtend weten dat de basis bij Red Bull staat en dat het nu vooral om finetunen gaat. Hoe anders is dat bij Mercedes, waar vrijdagavond laat nog bij de hospitality werd gepraat door de Mercedes-kopstukken en de coureurs. Het hydraulische probleem kwam zeer ongelegen en verder gaat het ook nog niet crescendo. In de ochtend miste Lewis Hamilton vooral grip aan de achterkant, waardoor de auto nogal wispelturig was als hij op het gas ging. In de middag miste het team ineens downforce aan de voorzijde, waardoor het merk met de ster nog zoekende is met de W14.

Het sluit aan bij verhalen dat Mercedes achter de schermen al zou kijken naar een plan B, een iets aangepast concept voor het geval het daadwerkelijk tegenvalt bij de eerste raceweekenden. Het komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de dag van Nyck de Vries en wat de tijd van Zhou Guanyu waard is. Zijn rondje had veel weg van een glory run met weinig brandstof en op zachte banden, die in het raceweekend helemaal niet worden gebruikt. Toch is het interessant dat hij met deze ronde al sneller was dan dat Verstappen tijdens de wintertest van vorig jaar was in Bahrein. Zijn tijd was in de kwalificatie van 2022 zelfs goed geweest voor P7. Het laat zien dat F1-teams het downforceverlies door de verhoging van de vloer al hebben teruggewonnen en dat de bolides zeer waarschijnlijk sneller zijn dan dat vorig jaar het geval was.

