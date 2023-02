Het testwerk voor het Formule 1-seizoen 2023 zit erop. Sergio Perez klokte zaterdag de snelste tijd met een gat van ruim drie tienden naar Mercedes en ging bovendien 133 keer het Bahrain International Circuit rond. Beide dingen vatten de driedaagse actie eigenlijk prima samen. Red Bull heeft op het olielek na tamelijk probleemloos de rondjes kunnen aftikken en de snelheid zat er ook zeer aardig in op momenten dat het gewenst was. Het maakt Red Bull in de ogen van de concurrentie favoriet. Zo zei Charles Leclerc dat Ferrari nog wat werk te doen heeft om Red Bull van repliek te dienen en was Lewis Hamilton er tijdens de persconferentie ook nog niet van overtuigd dat Mercedes in de eerste raceweekenden met de brigade van Christian Horner kan wedijveren.

Mercedes zet in op een updatepakket dat na de eerste raceweekenden moet komen, al maakte de zwarte Zilverpijl vandaag al wel een betere indruk dan gisteren. Volgens Toto Wolff heeft de late bijeenkomst van vrijdagavond geen silver bullet opgeleverd, maar denkt Mercedes dat de W14 een relatief klein window heeft voor de optimale set-up. Vooral toen Hamilton aan het einde van de middag zachte sloffen onder zijn auto kreeg, toonde Mercedes tekenen van beterschap. De formatie staat er in ieder geval een stuk beter voor dan dat een jaar geleden in Bahrein het geval was, al kan dat ook snel. Verstappen liet overigens in de paddock optekenen dat hij zeer goed begrijpt waarom Mercedes vooralsnog vasthoudt aan het veelbesproken concept van vorig jaar, waarover meer in de nieuwe F1-update.

De grote variabele in dit hele verhaal is Ferrari. Alhoewel geen enkel team nog het achterste van de tong heeft laten zien, heeft Ferrari de kaarten zaterdag al helemaal tegen de borst gehouden. Richting het raceweekend zijn er twee dingen zeer interessant bij de Italiaanse trots. Het begint met de motorstanden na het werken aan de betrouwbaarheid, waardoor de motor dit jaar zwaarder te belasten moet zijn. Een tweede factor die moet leiden tot een hogere topsnelheid is het verminderen van de drag. Leclerc zei niet voor niets dat de auto minder draggy aanvoelt, maar ook dat het verbeteren daarvan invloed heeft gehad op enkele andere punten - de sterke punten. Wat dat kan betekenen voor de aankomende raceweekenden komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als het verhaal dat AlphaTauri eventueel in de verkoop zou mogen.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!