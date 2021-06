In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zondag op de Red Bull Ring. Wat had Max Verstappen te melden na zijn tweede zege op rij, hoe keek teamgenoot Sergio Perez aan tegen zijn vierde plek en wat vond Red Bull-teambaas Christian Horner van de eerste van twee opeenvolgende thuisraces van zijn team? Alle hoofdrolspelers komen aan bod.

Uiteraard ook aandacht voor het team van Mercedes, dat met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas een dubbele podiumfinish scoorde, maar duidelijk tekort kwam op de Red Bull Ring. Ook een omstreden Driver of the Day-verkiezing voor Charles Leclerc passeert de revue, wisselend succes voor het team van McLaren en alvast een korte vooruitblik op de tweede race in Oostenrijk volgende week. Dit en meer komt aan bod in de video bovenaan deze pagina.

