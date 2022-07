F1-update: Prachtige pole Verstappen, dure dag voor Mercedes in Oostenrijk

Het laatste deel van de kwalificatie had veel in zich op de Red Bull Ring, genoeg om fans op het puntje van de stoel te brengen. Mercedes zorgde met twee crashes voor evenzoveel onderbrekingen en de slotseconden waren buitengewoon spannend. Ferrari leek met P1 voor de sprintrace en daarmee de officiële pole aan de haal te gaan, maar Max Verstappen besloot anders. De Nederlander werkte de bochten 1 en 3 naar eigen zeggen niet goed af, maar wist nadien een snaarstrakke derde sector te rijden. Het is met een minieme marge van 0.029 seconde genoeg gebleken voor pole.

Hoe Verstappen zelf terugkijkt op de spannende kwalificatie komt in een nieuwe aflevering van de F1-update aan bod, net als het optreden van Ferrari. De Scuderia ziet zelf nog genoeg mogelijkheden vanaf de plekken 2 en 3 - zeker nu Sergio Perez achteruit moet - al komt Charles Leclerc wel met een duidelijk signaal: ditmaal moet het goed aan elkaar worden geknoopt en mag Ferrari het niet tactisch laten liggen. Het heeft overduidelijk te maken met zijn frustraties in Silverstone, waarna Mattia Binotto zelfs naar Monaco is gevlogen voor een gesprek met zijn coureur.

Bij Mercedes waren er vrijdag problemen van een hele andere aard en wel omdat beide coureurs crashten op het beslissende moment. Het had een woedende Toto Wolff op kunnen leveren, maar niets is minder waar. "Wij hebben onze coureurs tien weekenden een slechte auto gegeven, dus ik kan ze niet kwalijk nemen dat ze ditmaal de limiet opzochten." Gezien het budgetplafond is het wel een hele kostbare dag geweest, al is een geluk bij een ongeluk dat hetzelfde budgetplafond vrijdag enigszins is verhoogd. Hoe F1-teams reageren op dat besluit van de F1 Commission komt net als een voorbeschouwing op de sprintrace aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

