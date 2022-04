F1-update: Pole Verstappen op knotsgekke dag, wat brengt de sprintrace?

Voor het eerst dit jaar vond de F1-kwalificatie op vrijdag plaats en dat hebben de coureurs geweten ook. Zoals verwacht spraken de weergoden een aardig woordje mee in Imola en dat heeft de beslissende tijdtraining tot een sessie gemaakt om de vingers bij af te likken. Rijders die tot het uiterste werden getest in wisselvallige omstandigheden, grote namen die vroegtijdig sneuvelden en een ook positieve verrassing in Q3: de kwalificatie in Emilia-Romagna had het allemaal.

Vanaf het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, meer specifiek vanuit de Formule 1-paddock, bespreken Ronald Vording en Niels Dijksterhuis de dag. Hoe welkom is deze opsteker voor Red Bull Racing en welke facetten hebben het kwartje vandaag hun kant op laten vallen? En hoe zit het met Mercedes, misschien wel dé verliezers van de dag? Voor het eerst sinds Japan 2012 was er geen auto van het merk met de ster in Q3 te vinden. Porpoising heeft daar een rol in gespeeld, maar volgens Mercedes-teamleden hebben meer factoren tot de moeizame dag voor George Russell en Lewis Hamilton geleid - waarbij laatstgenoemde overigens nog een onderonsje had met Toto Wolff in de pitbox.

In positieve zin sprong Kevin Magnussen er juist uit. De Deen dacht zijn kwalificatie er na de schuiver op zat, maar zaterdag mag hij doodleuk als vierde op de grid plaatsnemen voor de sprintrace. Wat kunnen we tot slot van die eerste sprintrace van het jaar verwachten? Teams hebben naar eigen zeggen compromissen moeten sluiten tussen een goede auto over één ronde en in de regen, en een auto waarmee in beide races te vechten valt. Het maakt de sprintrace een sprong in het diepe en wederom iets naar uit te kijken voor de tv-kijkers en de tifosi ter plaatse. Een voorbeschouwing op die race is samen met een terugblik op de vrijdag in de video bovenaan deze pagina te vinden.

