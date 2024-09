Hoe Piastri alle druk weerstond in Baku en Verstappen worstelde met 'een kart'

Oscar Piastri heeft in Baku op indrukwekkende wijze zijn tweede Formule 1-zege geboekt. De McLaren-coureur stond langdurig onder grote druk van Charles Leclerc, maar gaf geen krimp onder alle impulsen van de Monegask. De Ferrari-coureur baalde op zijn beurt van het moment waarop hij werd ingehaald. Hij verdedigde naar eigen zeggen niet al te hard, aangezien hij Piastri met DRS wel dacht terug te pakken. De praktijk bleek anders, al leverde het geheel wel een prachtige strijd op. Voor Sergio Pérez en Carlos Sainz is die strijd met een stevige crash in tranen geëindigd, terwijl Max Verstappen juist worstelde met een stuiterende Red Bull-auto. Het hangt volgens hem allemaal samen met de verkeerde set-up veranderingen voorafgaand aan de kwalificatie. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook aandacht voor de inhaalrace van Lando Norris, de situatie in beide kampioenschappen en het goede optreden van de rookies Franco Colapinto en Oliver Bearman.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!