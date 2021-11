F1-update: Wordt het opnieuw Maxico in Mexico voor Verstappen?

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de donderdag in Mexico-Stad. Tijdens de mediadag was het voor één keer niet Max Verstappen, maar teamgenoot Sergio Perez die binnen het team van Red Bull de meeste schijnwerpers op zich gericht kreeg. De Mexicaan werd veelvuldig gevraagd naar zijn kansen op de overwinning zondag, maar hoe denkt de lokale favoriet over eventuele teamorders in zijn thuisrace?

Verder uiteraard ook aandacht voor de beide titelkandidaten. In de video bovenaan deze pagina vertellen we alles over de verwachtingen van WK-leider Max Verstappen voor de eerste race van de triple-header, die naast Mexico ook nog races in Brazilië en Qatar bevat. Mercedes-coureur Lewis Hamilton legt de druk in ieder geval op de schouders van de Limburger. Ook hij ziet Verstappen namelijk als de grootste kanshebber voor de Grand Prix-zege in Mexico komende zondag, maar de zevenvoudig wereldkampioen riep ook op tot onderling respect.

