F1-update: De Vries klaar voor Bahrein, wat valt op aan nieuwe AlphaTauri?

Net als Red Bull Racing heeft ook AlphaTauri de vernieuwde kleurstelling onthuld in New York. Bij het team uit Faenza was dat vooral vanwege de New York Fashion Week en de ambities van het kledingmerk. De livery voor 2023 heeft een iets ander aanblik, vooral door het rood van de nieuwe sponsor PKN Orlen. De komst van het Poolse bedrijf heeft het team van Franz Tost een financiële impuls gegeven en ook sportief lijkt er iets meer speelruimte. Door het beroerde 2022-seizoen en een negende plek bij de constructeurs kan AlphaTauri immers veel meer windtunnelruns doen.

Met al die mogelijkheden hoopt AlphaTauri meer downforce te hebben gevonden - al is er op de renders nog niks van de vloer te zien -, de auto lichter te hebben gemaakt en de boel aerodynamisch beter te hebben verpakt om drag te verliezen. Daarbij kan het een voordeel zijn dat de Red Bull van vorig jaar bijzonder goed was. Alhoewel Jody Egginton vertelt dat AlphaTauri niet meer onderdelen heeft ingekocht bij Red Bull dan vorig jaar, kan het ook op een andere manier iets hebben aan de concepten.

Het komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de eerste renders en de voorbereiding van Nyck de Vries. De coureur uit Uitwellingerga moest vorig jaar uit de auto worden geholpen na zijn invalbeurt op Monza en liet in de paddock met een lach weten dat hij vol aan de bak zou gaan. Het is inmiddels gebeurd: De Vries heeft absoluut niet stilgezeten en is helemaal klaar voor zijn rookie-seizoen. Ook mentaal geldt dat, waarbij het fijn is dat het kort geding van voormalig geldschieter Jeroen Schothorst op alle punten is gewonnen. De blik kan dus op waar het echt om draait: racen. In dat opzicht hoopt Helmut Marko dat De Vries op technisch vlak snel een voortrekkersrol kan vertolken. Max Verstappen liet in Abu Dhabi aan deze site weten dat zo'n rol ook best bij De Vries kan passen: "Hij weet vaak goed wat hij nodig heeft van een auto." Daarnaast denkt Verstappen dat De Vries kan profiteren van zijn (levens-)ervaring. De Fries is aan de vooravond van zijn rookie-seizoen in ieder geval elf jaar ouder dan dat Verstappen in Australië 2015 was.

