F1-update: Norris komt terug op woorden van Verstappen, unieke Ferrari-vleugel legaal?
De dag van Max Verstappen, de FIA die meer uitleg geeft over de vermeende motorentruc van Mercedes en de bijzondere achtervleugel van Ferrari: dit en meer in een nieuwe aflevering van de F1-update.
Max Verstappen stelt dat Red Bull tijdens een productieve F1-testdag in Bahrein met name verschillende set-up richtingen heeft geprobeerd. Zijn rondetijden werden vergeleken met die van Oscar Piastri, al heeft met name Mercedes tot dusver indruk gemaakt. In de paddock ging het veel over Verstappen. Zowel de Formule 1 als ook de FIA reageerde donderdag op zijn kritische noten over het reglement. De laatstgenoemde organisatie zei open te staan voor eventuele aanpassingen, al was Nikolas Tombazis van mening dat het nieuwe reglement voor negentig procent goed oogt. De FIA gaf verder nog meer tekst en uitleg over de compressieratio en de vermeende motorentruc van Mercedes. Want waarom moet er eigenlijk over worden gestemd, als Mercedes de FIA volgens Toto Wolff nauw bij het proces heeft betrokken? En waarom 1 augustus voor een eventuele ingreep? Ronald Vording bespreekt het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de bijzondere achtervleugel van Ferrari.
