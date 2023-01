F1-update: Dit zijn de nieuwe kleuren van Haas, wat kan Nico Hülkenberg in 2023?

Het zogenaamde 'launch season' in de Formule 1 is officieel afgetrapt door Haas. Als eerste formatie toonde het team de nieuwe livery, die nog altijd uit de kleuren wit, rood en zwart bestaat. Bij een vooraanzicht overheerst het rood en wit en lijkt er niet meteen veel anders dan in het voorbije jaar. Het zij- en bovenaanzicht laten echter zien dat er wel degelijk veel is veranderd en dat het zwart een stuk prominenter is op de auto. Het is een livery die afgaande op de eerste reacties best in de smaak valt bij fans, al is natuurlijk veel belangrijker hoe competitief de uiteindelijke auto in deze kleuren is.

Op die auto moeten we wachten tot de eerste testdag in Bahrein. Het is overigens de verwachting dat dit voor meerdere teams het geval zal zijn, waaronder Red Bull Racing. Met de VF-23 hoopt Haas in ieder geval een nieuwe stap te zetten en voort te borduren op 2022, toen het de rode lantaarn overdroeg aan Williams en zelf als achtste eindigde in het WK voor constructeurs. Stabiliteit is voor 2023 het codewoord. Haas had vorig jaar hoge pieken (het begin van Magnussen, pole in Brazilië), maar ook diepe dalen. Dit jaar moet er meer stabiliteit in het team komen, waarvoor twee dingen belangrijk zijn. Ten eerste de coureurs en ten tweede de doorontwikkeling, traditiegetrouw een zwak punt van Haas. Vorig jaar kwam in Hongarije het enige grote updatepakket, hetgeen overigens een kopie van Ferrari was. Voor dit jaar is de verwachting dat Haas wederom de richting van Ferrari zal volgen, wat teambaas Guenther Steiner door de nauwe band ook volslagen logisch noemt.

Wat betreft de coureurs is Mick Schumacher zoals bekend ingeruild voor Nico Hülkenberg. De Hulk leek zijn F1-tijd te hebben gehad, maar krijgt bij Haas nog een kans waar hij zelf ook al niet meer op rekende. Voor Steiner en co is Kevin Magnussen en daarmee ook het vertrek van Nikita Mazepin een eyeopener geweest. Toen zag het team wat voor verschil het kan maken als je een ervaren en een fatsoenlijke (niet eens exceptioneel goede) coureur in de auto zetten. Iemand die geen gekke dingen doet en bovenal geen groot deel van het ontwikkelingsbudget opmaakt aan crashes. Met Hülkenberg heeft Haas voor twee ervaren krachten gekozen. Het is geen line-up voor op de lange termijn, maar past wel precies bij het codewoord voor aankomend seizoen: stabiliteit. Haas hoopt en verwacht ook dat Hülkenberg dat meer in de ploeg brengt dan de nogal wispelturige Schumacher.

Tel daarbij op dat Haas dankzij MoneyGram voor het eerst tegen het budgetplafond aan kan werken en Steiner heeft hoop dat de opwaartse lijn van 2022 kan worden doorgezet. Het kleinduimpje van de grid heeft financieel in ieder geval een gelijkwaardig speelveld en dat kan kansen bieden. Deze financiële opsteker wordt net als al het bovenstaande besproken in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

