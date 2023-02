F1-update: Nieuwe Ferrari technisch interessant, voorvleugel legaal?

Na twee presentaties achter gesloten deuren - door corona - pakte Ferrari deze dinsdag weer uit met een zeer fraaie launch. Op het eigen Fiorano waren niet alleen enthousiaste tifosi aanwezig voor de presentatie, maar werd er ook meteen met de 2023-auto gereden. Tijdens een 'demo event' mocht Ferrari vijftien kilometer rijden, oftewel twee rondjes voor Charles Leclerc en drie voor Carlos Sainz. Mercedes combineert de presentatie op Silverstone doorgaans met een shakedown iets later op de dag, maar dat een run meteen in de reguliere presentatie plaatsvindt, is zeer bijzonder. De Scuderia gaf alle volgers zo meteen een mooi voorproefje van wat we in 2023 kunnen verwachten.

Het moet allemaal gebeuren met de SF-23 en die auto is vooral een doorontwikkeling van de 2022-bolide. Gek is dat gezien de kracht van de F1-75 niet. Dat gezegd hebbende heeft Ferrari wel geprobeerd om enkele zwakke plekken weg te nemen. Zo moet de nieuwe auto minder drag hebben en de banden iets langer in leven houden, al hangt dat door de downforceniveaus nauw met elkaar samen. Een iets specifiekere blik op de nieuwe auto leert dat de voorwielophanging is aangepakt, dat de sidepods iets zijn veranderd (met onder meer hogere inlets en veranderingen aan de koeling) en dat Ferrari achter de halo onder meer een interessante winglet heeft toegevoegd om de luchtstroom naar achteren (en richting de beam wing) te geleiden.

Toch ging het na afloop van de presentatie nog niet meteen over al deze dingen. Nee, het ging vooral om de nieuwe voorvleugel en meer specifiek over de vinnetjes oftewel brackets op de vleugel. Die deden erg veel denken aan het ontwerp dat vorig jaar niet mocht bij Mercedes. Voor dit jaar is het reglement echter iets anders verwoord, waardoor Ferrari denkt dat het er nu wél mee kan rijden in Bahrein. Uitleg over de voorvleugel komt net als enkele technische details van de SF-23 aan bod in de video die bovenaan deze video te vinden is. Daarin ook aandacht voor de nieuwe teambaas Frederic Vasseur, die op voorhand geen eerste coureur aanwijst en sinds zijn entree in Maranello niet meteen als een olifant door de porseleinkast wil gaan - ook zeker niet op tactisch vlak.

