F1-update: Waarom Hülkenberg P2 achter Verstappen kwijt is, domper Ferrari en Perez

De kwalificatie in Canada stelde voor het tweede jaar op rij zeker niet teleur. Net als in 2022 viel er ook deze zaterdag regen op het Circuit Gilles Villeneuve, met een onvoorspelbare sessie tot gevolg. De polesitter bleek uiteindelijk wel de verwachte man te zijn. Max Verstappen verzekerde zich voor de 25ste keer in zijn F1-carrière van pole en deed het op fraaie wijze. In een sessie onder wisselende weersomstandigheden hield zowel hij als ook Red Bull Racing het hoofd koel. Het team deed het bijvoorbeeld goed door hem aan het begin van Q3 meteen als eerste aan het eind van de pitstraat te krijgen, Verstappen deed op zijn beurt wat hij al vaker heeft gedaan: presteren in de regen.

Aan de andere kant van de Red Bull-garage verging het Sergio Perez een stuk minder. De Mexicaan greep al voor de vierde keer dit jaar naast een plekje in Q3 en dat terwijl hij toch over een zeer competitieve auto beschikt. Verstappen is er in gesprek met de Nederlandse pers ook naar gevraagd, maar hapte met de woorden 'het is niet mijn probleem' niet. Checo wees op zijn beurt vooral naar de bandentombola in Montreal, waarin hij naar eigen zeggen te laat op slicks kwam en met regen te maken kreeg toen hij die droogweerbanden eenmaal op temperatuur had.

Charles Leclerc ging in het tweede gedeelte van de kwalificatie ook kopje onder en was nadien zeer ontevreden over de aanpak van Ferrari. Zo wilde de coureur al eerder naar slicks, maar hield het team dat tegen, onder meer met de mededeling dat Verstappen op dat moment ook nog bleef doorrijden op inters. Het is veelzeggend omdat Ferrari op dat moment, misschien ook door enige onzekerheid na eerdere fouten, niet van de eigen kracht is uitgegaan. Leclerc reageert in ieder geval met de woorden dat Ferrari het keer op keer te moeilijk voor zichzelf maakt. Het is pijnlijk, des te meer omdat de snelheid er vrijdag in het droge wel goed in zat. Door de domper voor Leclerc en de gridstraf van Carlos Sainz belooft de Canadese Grand Prix echter een inhaalrace te worden.

Sainz is na afloop overigens bepaald niet als enige op de vingers getikt. Zo gaan ook Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Nico Hülkenberg drie plekken achteruit. Vooral voor laatstgenoemde is dat noemenswaardig, aangezien hij zich sensationeel als tweede had gekwalificeerd. De FIA-stewards laten echter weten dat hij de deltatijd na de crash van Oscar Piastri niet heeft gerespecteerd. Toen de rode vlag kwam op het moment dat Hülkenberg in bocht 1 was, ging hij al meteen anderhalve seconde rapper dan de voorgeschreven tijd. Door onduidelijkheid bij de Duitser, die onder meer aan zijn race-engineer vroeg of hij sneller dan wel langzamer moest rijden, bleef de overtreding enige tijd voortduren. De stewards zeggen dat het normaal tien plekken gridstraf had opgeleverd, al is het door verzachtende omstandigheden - de onduidelijkheid en ook doordat hij nadien wel op de tijden van Esteban Ocon zat, die zich wél steeds aan de deltatijd heeft gehouden - teruggebracht tot drie plekken. Het betekent echter alsnog dat de Hulk zijn plekje op de eerste rij kwijt is en dat Fernando Alonso zondag naast Max Verstappen mag plaatsnemen op de grid.

