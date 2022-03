Het Bahrain International Circuit fungeert deze week als decor van wat de officiële wintertest van de koningsklasse moet heten. Pierre Gasly is die testweek afgaande op de tijden als beste begonnen, al moet daar meteen bij aangetekend dat tijden bijzonder weinig zeggen. Zo heeft AlphaTauri de softs van stal gehaald en lieten Red Bull en Mercedes het zachtste Pirelli-rubber nog even voor wat het is.

Desondanks wist het merk met de ster donderdag wel alle headlines te stelen. Het is te danken aan de sterk doorontwikkelde W13 en eigenlijk nog het meest aan de sidepods. In de paddock ging al langer rond dat Mercedes met een ‘half-nieuwe’ auto zou komen en de praktijk stelde niet teleur. Mercedes kwam met bijzonder compacte sidepods voor de dag en extra vinnen in het verlengde van de cockpit.

Hoe is er in het mediacentrum op deze noviteiten gereageerd, is de vondst eigenlijk legaal en is Red Bull Racing nou wel of niet tegen de Mercedes-creatie? Dit en nog veel meer bespreken Niels Dijksterhuis en Ronald Vording in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin overigens ook aandacht voor Max Verstappen in de persconferentie, de tumultueuze week van Haas en de onverwachte terugkeer van Kevin Magnussen op het hoogste niveau. De volledige video is bovenaan deze pagina te vinden.

