F1-update: Mercedes moet diffuser aanpassen, hoe cruciaal is Red Bulls update voor Verstappen?

In Oostenrijk zijn traditiegetrouw vele ogen op Red Bull Racing gericht, maar dat is ditmaal nog meer het geval dan in de voorbije jaren. De formatie van Laurent Mekies introduceert namelijk een grootschalige update, de tweede stap na het eerdere pakket in Miami. De teambaas heeft al laten weten dat die update an sich niet genoeg zal zijn, al hoopt hij dat Red Bulls achterstand kan worden verkleind van vier tienden per ronde tot ongeveer een tiende. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de vraag hoe belangrijk dit pakket voor Max Verstappens toekomstoverwegingen is. Verder aandacht voor Ferrari, de vraag waarom Ferrari en Audi al ADUO-upgrades kunnen introduceren voordat de FIA überhaupt een publiekelijke aankondiging heeft gedaan en Mercedes dat de diffuser van de W17 heeft moeten aanpassen.

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