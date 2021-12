F1-update: Verstappen nog zoekende op 'Silverstone met muren'

Nadat er in slechts een paar maanden tijd een Formule 1-circuit uit de grond is gestampt, gingen vrijdag voor het eerst de lichten op groen op het Jeddah Corniche Circuit. Het allereerste Grand Prix-weekend in Saudi-Arabië ging van start met de vrijdagse trainingen. Lewis Hamilton was in beide oefensessies de rapste, ondanks het feit dat Max Verstappen als snelste uit de startblokken kwam.

Hoe blikken de twee titelkandidaten zelf terug op hun eerste meters aan de Rode Zee en moeten Red Bull-fans zich al zorgen maken na de ietwat stroeve start? In de bovenstaande video gaan Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid in op deze vragen.

Verder in de Formule 1-update ook aandacht voor de toch wel zorgwekkende reacties omtrent de veiligheid van het circuit, een update over Charles Leclerc na zijn zware crash aan het einde van de tweede vrije training en een korte vooruitblik op de kwalificatie die in Saudi-Arabië razend belangrijk lijkt te gaan worden.

