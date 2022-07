F1-update: Verstappen zit niet meer met Hamilton-clash, vervolgstappen FIA

Na een weekje rust staat de Formule 1 in Groot-Brittannië aan de vooravond van een nieuwe double-header. Volgende week is Oostenrijk het fraaie decor, ditmaal het befaamde circuit in Northamptonshire. Silverstone valt met recht één van de F1-klassiekers te noemen en is ook nog altijd een circuit dat door coureurs een warm hart wordt toegedragen. Fans weten de weg naar de Britse omloop eveneens goed te vinden, met naar verwachting zo'n 400.000 bezoekers verdeeld over de komende drie dagen.

Hamvraag is natuurlijk wat die fans voorgeschoteld krijgen, en meer specifiek hoe de verhoudingen vooraan zullen zijn. Red Bull Racing begint na zes opeenvolgende zeges als favoriet, maar wijst zelf nog subtiel naar de voorbije Spaanse GP. Max Verstappen wist die race weliswaar te winnen, maar tot de uitvalbeurt van Charles Leclerc maakte Ferrari de betere indruk in Barcelona. Alhoewel Silverstone een sneller circuit is, zien Red Bull en andere teams toch voldoende gelijkenissen. Wat die gelijkenissen precies zijn en waarom Red Bull een sterk Ferrari verwacht, komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Eén van de overeenkomsten schuilt in ieder geval in de gladde, egale asfaltlaag en die ondergrond zou één team in het bijzonder ten goede moeten komen: Mercedes. Vriend en vijand zijn het er wel over eens dat Mercedes dit weekend een opleving moet kunnen beleven vergelijkbaar met Barcelona, toen het stuiteren door de egale asfaltlaag amper een probleem was. Daar komt nog bij dat Mercedes open en eerlijk verkondigt grootschalige upgrades mee te hebben, terwijl Red Bull en Ferrari de kaarten op dat vlak nog meer tegen de borst houden. Maar wat mag er van Mercedes worden verwacht en wat weten we al over de upgrades die in het middenveld te zien zijn? Dit en nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is. Dat geldt natuurlijk ook voor de porpoising-discussie, die in Canada weer is aangezwengeld en waarin de FIA vandaag de vervolgstappen concreet heeft gemaakt. Vanaf de Franse GP kunnen teams daadwerkelijk worden afgerekend op teveel porpoising en worden gedwongen om de rijhoogte te verhogen.

