F1-update: Verstappen ziet ware aard Mercedes, Hamilton heeft geen spijt

Vooraf had hij al aangegeven dat hij er eigenlijk niet al te veel woorden meer aan vuil wilde maken, maar toch ging Max Verstappen donderdag uitgebreid in op de vele vragen over het incident met Lewis Hamilton tijdens de vorige race in Engeland. Wat had de Red Bull-coureur te zeggen over de actie van de titelverdediger en het feestje van Mercedes na afloop? Ronald Vording en Koen Sniekers blikken uitgebreid terug, bespreken het belletje van beide heren en de gevolgen van alle tumult voor het restant van de titelstrijd.

In de nieuwe Formule 1-update ook volop aandacht voor de reactie van Hamilton, die zich niets aantrekt van alle kritiek en geen spijt heeft van zijn actie. Ook het afgekeurde verzoek van Red Bull om het incident opnieuw te bekijken, een mogelijke contractverlenging voor Sergio Perez en de jarige Fernando Alonso komen aan bod in de video bovenaan deze pagina.

