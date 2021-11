F1-update: Verstappen ziet ware aard Mercedes, FIA stelt besluit uit

De Grand Prix van Brazilië had al lang en breed achter de rug moeten zijn, maar dankzij Toto Wolff en zijn mannen is die race nog altijd het voornaamste gespreksonderwerp bij het ingaan van deel drie van de 'triple header'. Mercedes heeft bij de FIA om een formele herziening gevraagd van het gevecht in bocht 4 en hoopt dat Max Verstappen alsnog een tijdstraf aan zijn broek krijgt. Hoe zit het momenteel met dat proces en wat zijn de volgende stappen? Koen Sniekers en Ronald Vording lichten de zaak uitgebreid toe.

Met de hele nasleep heeft Verstappen naar eigen zeggen 'de ware aard' van Mercedes leren kennen, terwijl Lewis Hamilton juist zijn mening over het incident heeft herzien. Eigenlijk nog veel belangrijker dan het gesteggel over dit onderlinge gevecht is de topsnelheid van de Brit in Brazilië. Want kan Mercedes niet gewoon ieder weekend een nieuwe verbrandingsmotor pakken en daarmee beide wereldtitels veiligstellen? Verstappen is in ieder geval van mening dat een gridstraf van vijf plaatsen te weinig is voor zo'n wissel, ook al omdat het Mercedes weinig pijn zal doen. De WK-leider vindt dat de regels onder de loep moeten, al heeft Red Bull Racing ook nog andere manieren op de korrel waarmee Mercedes de topsnelheid zou opkrikken.

Dat en nog veel meer - zo ook de eerste indrukken die de coureurs in Qatar hebben opgedaan - komt voorbij in de video die bovenaan deze pagina te vinden is!

