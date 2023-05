F1-update: Verstappen zelfkritisch na kwalificatie Miami, winnen vanaf P9 mogelijk?

Na de vrijdagse trainingen en het voortvarende begin op zaterdag had inzetten op Max Verstappen voor pole-position misschien nog wel geld gekost in plaats van opgeleverd bij de verwachte uitkomst. De regerend wereldkampioen is het hele weekend immers al de te kloppen man op het Miami International Autodrome rond het Hard Rock Stadium. In Q1 en Q2 zette Verstappen die woorden extra kracht bij, al ging het in het beslissende deel van de kwalificatie mis. De WK-leider maakte tijdens de eerste run zelf een fout in de bochten 6 en 7 en zag zijn tweede run in het water vallen door een rode vlag, veroorzaakt door Charles Leclerc.

Wie dacht dat Verstappen daar na afloop vooral over zou klagen in het vierkantje kwam echter bedrogen uit. In plaats daarvan stak de Red Bull-coureur de hand in eigen boezem. Hij benadrukte dat hij door zijn eigen fout in een situatie is terechtgekomen waarin er niets meer mocht tegenzitten. Dat laatste gebeurde zoals bekend wel. Nadien is onder meer geopperd dat Red Bull de tweede run veel eerder had moeten afwerken en dus out of sync had moeten gaan met alle anderen, maar volgens Verstappen kan een planning van tevoren niet op basis van fouten worden gemaakt en is Red Bull in zijn optiek ook al relatief vroeg naar buiten gegaan voor de afsluitende run.

Interessanter is de vraag wat er zondag mogelijk is voor Verstappen. Een blik op de race pace leert dat hij wel door het veld moet kunnen snijden. Naast de ideale lijn ligt er echter weinig grip, waardoor inhalen complex kan worden. Verstappen verwacht echter dat de inhaalacties vooral op het lange rechte stuk voorafgaand aan bocht 17 zullen plaatsvinden en dat Red Bull daar wel wat moet kunnen uitrichten. Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race liet Verstappen dan ook weten: "Minimaal P2."

Waar Verstappen de snelheid in ieder geval wel in de auto heeft, ligt dat volgens de coureurs dit weekend anders bij Mercedes. Lewis Hamilton sneuvelde in Q2 en liet weten dat de W14 dit weekend gewoonweg te langzaam is. George Russell liet op zijn beurt noteren dat bouncing tot op zekere hoogte terug is, zonder dat het team weet hoe dat kan. Al deze zaken komen natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als Leclerc die de crash in Q3 verklaart en waarom deze opsteker voor Nyck de Vries precies op het juiste moment komt.

