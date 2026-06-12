F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

Red Bull heeft de FIA gevraagd om opnieuw naar de ADUO-metingen te kijken, nadat niet Mercedes maar verrassend genoeg Red Bull Ford bovenaan de rangschikking is geposteerd. Dit verklaart waarom er formeel altijd nog geen aankondiging is vanuit de federatie, lang nadat de deadline is verstreken. Als Red Bull daadwerkelijk geen upgrademogelijkheden krijgt en Mercedes wel, dan legt het geheel vooral drie fundamentele problemen van het systeem bloot. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de right of review-procedure waarmee Alpine probeert om de podiumplek van Pierre Gasly uit Monaco terug te krijgen. Tot slot een vooruitblik op het raceweekend in Barcelona, dat Verstappen als een echte test voor Red Bull heeft aangeduid en waarin onder meer George Russell en McLaren moeten terugslaan.

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