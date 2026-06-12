Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031

Formule 1
FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031

Max Verstappen: "Weer weekend waarin je langzamer moet gaan om sneller te zijn"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Max Verstappen: "Weer weekend waarin je langzamer moet gaan om sneller te zijn"

LMP2 barst van het talent: deze topcoureurs racen op Le Mans

WEC
LMP2 barst van het talent: deze topcoureurs racen op Le Mans

Kwalificatie F1 Barcelona 2026: Hoe laat, zenders en live kijken

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Kwalificatie F1 Barcelona 2026: Hoe laat, zenders en live kijken

Cadillac verliest pole voor 24 uur van Le Mans aan BMW na straf

WEC
24 uur van Le Mans
Cadillac verliest pole voor 24 uur van Le Mans aan BMW na straf

Antonelli dankbaar voor moeilijke periode in 2025: "Ik leerde mezelf kennen"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Antonelli dankbaar voor moeilijke periode in 2025: "Ik leerde mezelf kennen"
Formule 1 GP van Barcelona-Catalonië

F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

ADUO, Alpine's poging om de podiumnotering van Pierre Gasly terug te krijgen en de verdere mediadag in Barcelona: een nieuwe F1-update vanuit de paddock.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Red Bull heeft de FIA gevraagd om opnieuw naar de ADUO-metingen te kijken, nadat niet Mercedes maar verrassend genoeg Red Bull Ford bovenaan de rangschikking is geposteerd. Dit verklaart waarom er formeel altijd nog geen aankondiging is vanuit de federatie, lang nadat de deadline is verstreken. Als Red Bull daadwerkelijk geen upgrademogelijkheden krijgt en Mercedes wel, dan legt het geheel vooral drie fundamentele problemen van het systeem bloot. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de right of review-procedure waarmee Alpine probeert om de podiumplek van Pierre Gasly uit Monaco terug te krijgen. Tot slot een vooruitblik op het raceweekend in Barcelona, dat Verstappen als een echte test voor Red Bull heeft aangeduid en waarin onder meer George Russell en McLaren moeten terugslaan.

Lees ook:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
F1-update: Max Verstappen verbaasd door ADUO-uitspraak, krijgt Gasly zijn podium terug?

FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031

Formule 1
FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031

Max Verstappen: "Weer weekend waarin je langzamer moet gaan om sneller te zijn"

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Max Verstappen: "Weer weekend waarin je langzamer moet gaan om sneller te zijn"
Vorig artikel FIA-president mikt op F1-auto's van slechts 630 kilogram in 2031
Volgend artikel Alpine moet nog even wachten op FIA-uitspraak in zaak Gasly-Monaco

Beste reacties
Meer van
Ronald Vording

Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
Red Bull vraagt FIA opnieuw naar ADUO te kijken, extra review zorgt voor vertraging

McLaren ziet klantstatus als nadeel onder F1-regels van 2026

Formule 1
Formule 1
GP van Monaco
McLaren ziet klantstatus als nadeel onder F1-regels van 2026

Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Meer van
Max Verstappen

Verstappen verrast door ADUO-uitkomst: "Hebben voor ons gevoel niet de beste motor"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Verstappen verrast door ADUO-uitkomst: "Hebben voor ons gevoel niet de beste motor"

Max Verstappen: "Heb onafgemaakte zaken na uitvalbeurt in GP Monaco"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Max Verstappen: "Heb onafgemaakte zaken na uitvalbeurt in GP Monaco"

Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Verstappen en Sainz doen beroep op FIA, maar F1-fabrikanten moeten in spiegel kijken
Meer van
Ferrari

Hamilton over Leclercs remwissel: "Dat is niet het verschil"

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton over Leclercs remwissel: "Dat is niet het verschil"

Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Formule 1
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Leclerc test Ferrari-remmen van Hamilton na crash in Monaco

Hoe Ferrari en Audi de toekomst van Verstappen in F1 zouden kunnen bepalen

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Canada
Hoe Ferrari en Audi de toekomst van Verstappen in F1 zouden kunnen bepalen

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Filip Cleeren
Waarom de F1-sprint een nieuwe impuls hard nodig heeft

F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Door Mike Mulder
F1 naar vertrouwde grond: tien feiten over de Grand Prix van Barcelona

Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Jules de Graaf
Rearview Mirror: Hoe los je een moordmysterie op?

Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
GP van Monaco
Door Ronald Vording
Max Verstappen, Mercedes en Oscar Piastri: De cruciale factoren op de F1-rijdersmarkt
Bekijk meer