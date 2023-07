F1-update: Soevereine Verstappen kijkt zeer kritisch naar F1-plannen 2026

Ook tijdens de zondagse race in Spielberg deelde Max Verstappen met groot machtsvertoon de lakens uit. De Nederlander had zelfs nog genoeg marge om in de slotfase een setje mediums te halen en het punt voor de snelste raceronde mee te pakken. Red Bull wilde daar in eerste instantie niet aan, maar Helmut Marko kon na afloop lachen in de paddock: "Als Max die snelste raceronde niet had gepakt, dan was hij niet blij geweest." Onderaan de streep is de regerend wereldkampioen natuurlijk wel blij, waarbij hij overigens ook enkele keren handig wachtte op het DRS-detectiepunt voor bocht 3.

Bocht 3 was niet zo'n heikel punt wat betreft de track limits, maar dat bleek compleet anders voor de bochten 9 en 10. In totaal moest de wedstrijdleiding 1200 gevallen beoordelen, waardoor het geen verrassing mag heten dat de uitslag na afloop nog behoorlijk overhoop is gegaan. De FIA weet zelf ook dat dit niet de schoonheidsprijs verdient, maar wijst vooral naar de Red Bull Ring. Zo laat de federatie weten dat het meermaals heeft aangedrongen op grind aan de buitenkant van de bochten 9 en 10, maar is er geen gehoor aan die oproep gegeven. De FIA wilde wel gehoor geven aan de oproep van Verstappen om de witte lijnen breder te maken, maar dat kon door de regenval niet.

Na afloop ging het echter niet alleen over track limits. Een ander voornaam gespreksonderwerp gaat alvast over 2026: het motorreglement verandert dan en dit heeft ook consequenties voor het chassis en de aerodynamica. Om de duurzamere motorformule te laten werken, moet de hoeveelheid drag namelijk drastisch naar beneden. Hierdoor denkt de koningsklasse aan actieve aerodynamica, waarbij volgens Christian Horner een scenario met 'Frankenstein'-auto's dreigt. Toen Motorsport.com Verstappen na deze kwestie vroeg, volgde zondag een uitgebreide uitleg waarom hij nog niet zeer te spreken is over wat er nu op papier staat. Het komt natuurlijk aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als een tegenvallend weekend voor Mercedes en de zondag van Nyck de Vries.

