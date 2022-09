F1-update: Verstappen laat Zandvoort juichen, waar zit verschil met Ferrari in?

Het high-downforce karakter zou Ferrari in de kaart spelen en de vrijdag verliep allesbehalve goed, maar aan het eind van de kwalificatie prijkte de naam van Max Verstappen toch bovenaan de tijdenlijst. Het verschil met naaste belager Charles Leclerc was slechts 0.021 van een seconde langzamer en Carlos Sainz gaf welgeteld 0.092 seconde toe. De verschillen zijn marginaal, maar waar zitten die dan precies in? Christian Horner en Verstappen wezen na afloop naar de sterke tweede sector, maar op basis van de data speelt er wel iets meer. Zo was Verstappen na 22 van de 23 minisectoren nog altijd langzamer dan de Monegaskische Ferrari-coureur, maar heeft hij dat omgedraaid in de Arie Luyendykbocht en op start-finish.

Minstens zo belangrijk is dat Red Bull Racing het qua afstelling over een andere boeg heeft gegooid na de moeizame vrijdag. Zowel het team op het circuit als ook in de fabriek te Milton Keynes heeft hard gewerkt met de schaarse data die er van Verstappens auto beschikbaar was. In de derde vrije training bleek het resultaat naar wens. Verstappen werkte in die sessie zowel een kwalificatiesimulatie als ook een long run af en beide bleken competitief. Het betekent ook dat het beeld voor zondag best hoopgevend is, al heeft Ferrari dan natuurlijk wel de luxe van twee tegen één bij de eerste drie.

In de race belooft verder veel om bandenslijtage te draaien, die volgens coureurs tamelijk hoog zal zijn op Circuit Zandvoort. Verstappen heeft het voordeel van een extra setje soft, maar komt dat setje wel van pas of is zelfs de extreem harde band van Pirelli nog nodig? Dit en meer komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als een opsteker die Mick Schumacher ook echt wel even nodig had en wat Williams-teambaas Jost Capito te melden had over de F1-kansen van Nyck de Vries.

