F1-update: Verstappen noemt Zandvoort-zege lastiger dan in 2021, fout Mercedes?

De tweede Grand Prix van Nederland valt een geslaagd evenement te noemen. De sfeer zat er zondag goed in op het duinencircuit, waar maar liefst 105.000 toeschouwers present waren. De meeste daarvan kwamen voor een zege van Max Verstappen en de regerend wereldkampioen bezweek voor het tweede jaar op rij niet onder de druk. In de persconferentie liet hij echter weten dat de race van dit jaar lastiger was dan die van vorig jaar. Het kwam vooral doordat Red Bull niet aan de gewenste tactiek kon vasthouden. Verstappen vertrok op de strategie soft-medium-soft, maar moest onder de virtual safety car toch naar de harde band grijpen die hij liever niet wilde gebruiken.

In de slotfase kon hij mede dankzij Valtteri Bottas terug naar de banden waar hij zich veel beter op thuis voelde en rekende hij bijzonder rap af met Lewis Hamilton. Heeft Mercedes in dat opzicht een tactische fout gemaakt door George Russell niet als buffer tussen Hamilton en Verstappen te laten zitten? De zevenvoudig wereldkampioen was tijdens de race 'not amused', maar heeft na afloop intern zijn excuses aangeboden. Verstappen was op zijn beurt helder: ook met twee Mercedessen voor zijn neus had hij de race op zachter rubber en met een betere topsnelheid wel gewonnen.

Dit alles neemt niet weg dat Mercedes zondag als voornaamste concurrent uit de bus is gekomen. Verstappen zei zaterdag nog niet bezorgd te zijn over de race pace van Mercedes, maar moest een dag later erkennen dat die toch wel beter was dan gedacht. Daar staat tegenover dat Ferrari juist tegenviel. De pitstop(s) van Carlos Sainz baarden opzien en verliepen wederom niet van een leien dakje, al zegt Mattia Binotto ook structurele zorgen te hebben. De snelheid van Scuderia is volgens hem al drie raceweekenden op rij en ook op uiteenlopende circuits ondermaats. Het belooft niet meteen veel goeds voor Monza, waar Verstappen overigens wel sterk denkt te zijn met de RB18.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!