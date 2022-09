F1-update: Verstappen flikt het ook in Ferrari-land, De Vries held in Monza

Afgaande aan de reacties tijdens de podiumceremonie hadden de tifosi zich het slot van de Italiaanse Grand Prix anders voorgesteld. Het massale boegeroep (dat op tv iets is weggedraaid, maar ter plekke volop te horen was) is deels te verklaren door het finishen achter de safety car, al liet Max Verstappen tijdens de persconferentie ook weten niet op de meest welkome manier te zijn begroet. Wakker ligt de wereldkampioen er absoluut niet van. Met een vijfde opeenvolgende zege komt de wereldtitel immers weer dichterbij en ook het record van meeste zeges in een seizoen.

Op het circuit van Monza was Verstappen naar eigen zeggen op alle compounds sneller dan de concurrentie en betaalde de keuze voor meer downforce zich uit. Het maakt de overwinning een logisch gevolg, al ging het na afloop ook over twee andere zaken: tactiek en finishen achter de safety car. Dat laatste gebeurde tot ongenoegen van Ferrari, al heeft de FIA in een officieel statement laten weten volledig volgens de regels te hebben gehandeld. Daarnaast lag de tactische keuze van Ferrari onder een vergrootglas, waarbij Charles Leclerc zelf weer volop moest meedenken. In een nieuwe aflevering van de F1-update wordt dat besproken en ook uitgelegd waarom de vroege stop niet per definitie een fout was en Red Bull ook in andere scenario's had gewonnen.

Daarnaast is er volop aandacht voor het geslaagde F1-debuut van Nyck de Vries. De coureur uit Sneek kwam naar Italië met het idee om één vrije training af te werken voor Aston Martin, maar kan met pijnlijke schouders weer het vliegtuig in. De Vries heeft dat dat er echter maar wat graag voor over. Zo staat hij aan het eind van de rit met twee WK-punten in handen en vooral met een hele grote glimlach om de mond. De Vries heeft een ijzersterke indruk achtergelaten met zijn invalbeurt en oogst bijzonder veel lof in de paddock. Van Verstappen en Russell tot Toto Wolff en Jost Capito: allemaal hebben ze zich lyrisch uitgelaten. Deze loftuitingen komen aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de vraag wat dit voor zijn F1-kansen betekent.

