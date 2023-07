F1-update: Max Verstappen wil geen aanpassingen aan Spa, regen spelbreker GP België? Op de mediadag voor de GP van België ging het vooral over het weer en de veiligheid. Dat laatste is natuurlijk naar aanleiding van de fatale ongevallen van Anthoine Hubert en Dilano van 't Hoff. Het maakt dat een herhaling van Spa 2021 aan de ene kant een doemscenario is als het weer slecht is, maar dat veiligheid natuurlijk boven alles gaat mocht de regen dit weekeinde net als donderdag met bakken uit de hemel blijven komen. Het geheel roept ook de vraag op in hoeverre het circuit van Spa-Francorchamps veilig is of verdere aanpassingen behoeft. Max Verstappen bleek daar donderdag heel helder over. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als Verstappen die fel tegen het verbieden van bandenwarmers is, het wegzakken van Aston Martin en Lando Norris die excuses aanbiedt voor het slopen van Verstappens trofee in Hongarije.