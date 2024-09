Verstappen wijst oorzaak voor lastige kwalificatie aan, Leclerc doet het weer in Baku

Charles Leclerc mag de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de vierde opeenvolgende keer vanaf pole-position beginnen. De Monegask kan zeer goed uit de voeten in de straten van Baku en bovendien past de lay-out van het stratencircuit goed bij Ferrari. Beide aspecten bracht hij zaterdag perfect samen, al luidt de vervolgvraag of hij de beste startpositie in Azerbeidzjan nu ook eens kan verzilveren? Op de eerste rij krijgt hij gezelschap van Oscar Piastri, die teamgenoot Lando Norris al in Q1 zag sneuvelen. Waardoor ontstond de onduidelijkheid over gele vlaggen precies bij McLaren en hoe verklaart Max Verstappen zijn moeizame kwalificatie? Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het allemaal in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin ook aandacht voor de long runs en de vraag wat er zondag nog mogelijk zou moeten zijn voor Verstappen. Tot slot komen het kolderieke moment bij Williams met de ventilator en de lovenswaardig sterke rookies aan bod, waarbij met name Franco Colapinto indruk wist te maken.

