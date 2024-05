F1-update: Max Verstappen ziet werk aan de winkel, werken updates van Ferrari?

Voor eigen publiek en met veel updates op de SF-24 is Ferrari zeer goed uit de startblokken gekomen in Imola. Charles Leclerc sloot de trainingsdag als snelste man af en noteerde bovendien een goede long run. Het geeft de burger moed, al moet gezegd dat Lando Norris - die wat onder de radar is gebleven - in de langere runs ook zeer goed voor de dag kwam. Red Bull Racing is dit weekend ook met updates onderweg, maar kende meer ongemakken. Max Verstappen beklaagde zich over het gevoel in de RB20 en concludeerde dat Red Bull nog 'heel veel moet verbeteren' om vanaf morgen wel competitief te zijn. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het in een nieuwe F1-update, net als de data van Red Bulls trainingsdag en de vergelijking met Ferrari. In de video bovenaan de pagina verder aandacht voor het verrassend goede optreden van Yuki Tsunoda, het vooruitzicht van Oliver Bearman en de F1-toekomst van Imola.

