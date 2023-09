F1-update: Waar Max Verstappen vrijdag het verschil maakte met RB19 in Japan Max Verstappen heeft de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Japan als snelste man afgesloten. De wereldkampioen voorspelde vorige week al een sterk Red Bull in Suzuka en heeft dat op het asfalt extra kracht bijgezet. Hoe kijkt Verstappen zelf terug op de trainingsdag en in welk gedeelte van de befaamde baan maakt hij vooral het verschil in de RB19? Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de nieuwe vloer voor Ferrari, een moeizame start van Lewis Hamilton in het land van de rijzende zon, de crash van Alpine-coureur Pierre Gasly en de (nabije) toekomst van Liam Lawson.