F1-update: Verstappen vreest Ferrari nog niet, wat kan Red Bull na Porsche-nieuws?

Donderdag probeerde Charles Leclerc de verwachtingen van de tifosi nog zoveel als mogelijk te temperen. Het hogesnelheidscircuit van Monza zou perfect bij Red Bull passen, waardoor de Ferrari-fans niet aan de overwinning moesten denken. Een podium zou al mooi meegenomen zijn, al valt de vrijdag toch hoopgevend te noemen. Leclerc topte de eerste sessie en zag Carlos Sainz het stokje in de tweede training overnemen. Alhoewel de vrijdagse tijden maar weinig zeggen, zegt Leclerc er wel moed uit te putten. Zo denkt hij dat Ferrari ook zonder de gridstraf van Verstappen voor pole kan vechten en noemt hij de race pace beter dan verwacht.

Verstappen maakt zich op zijn beurt nog geen zorgen, ook niet over de snelheid van Ferrari. Volgens de wereldkampioen is de race pace van Red Bull goed en bovendien vindt hij het niet verrassend dat Ferrari er veel beter bij zit dan op Spa-Francorchamps. "Als het hier voor de helft zo goed gaat als Spa, dan maken we nog wel kans." Het verschil tussen Spa en Monza in wat er van de auto wordt gevraagd, komt uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Daarin natuurlijk ook aandacht voor de derde vrije training van het jaar voor Nyck de Vries, die ditmaal bij Aston Martin mocht instappen. Na afloop van de sessie blikte de coureur uit Sneek zelf terug op zijn optreden, maar ontkwam hij natuurlijk ook niet aan talloze vragen over zijn F1-toekomst. Tot slot is er volop aandacht voor het Porsche-statement op vrijdagochtend, waarin het merk bevestigde niet met Red Bull in zee te gaan. De vervolgvraag luidt natuurlijk wat Red Bull motorisch kan richting 2026 en of Honda alweer in beeld is? Beide zaken mogen logischerwijs niet ontbreken en komen aan bod aan het eind van de video bovenaan deze pagina.

