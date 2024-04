De Formule 1 is voor het eerst sinds 2019 terug in China en dat wordt meteen aangegrepen voor de eerste sprintrace van dit F1-seizoen. De terugkeer naar Shanghai levert vele vraagtekens op, waardoor meerdere coureurs niet zitten te wachten op het sprintformat. Max Verstappen heeft deze keuze in Japan al aangeduid als 'niet het slimste om te doen' en kreeg bijval van Carlos Sainz. De Spanjaard was donderdag ook zelf een belangrijk onderwerp van gesprek, aangezien het veelvuldig over zijn toekomst ging. Helmut Marko deed uit de doeken dat Red Bull met hem praat, al voegde hij toe dat Sainz 'een zeer lucratief aanbod' van Audi op tafel heeft liggen. Leonie Oude Elferink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als de vraag wat er dit jaar precies aan het sprintformat is veranderd, wat er met het asfalt in China is gebeurd en of alle plooien tussen Fernando Alonso en Honda inmiddels zijn gladgestreken.

