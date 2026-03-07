Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

F1-update: Max Verstappen voelt zich mentaal 'leeg', veel kritiek in meeting van F1-coureurs

De overtuigende pole-position van Mercedes, stevige kritiek van Max Verstappen en Lando Norris op het 2026-reglement en een politieke discussie over een teruggedraaide FIA-ingreep: dit en meer in een nieuwe F1-update.

Ronald Vording
Ronald Vording
Bewerkt:

Met een crash in de kwalificatie is het Formule 1-seizoen 2026 niet begonnen zoals Max Verstappen had gehoopt, al ging het na afloop in de paddock vooral over het nieuwe reglement. Verstappen liet weten dat hij zich – volledig los van de crash – “leeg” voelde, simpelweg omdat hij geen enkele voldoening haalt uit de nieuwe generatie auto’s met veel focus op energiemanagement. Lando Norris ging nog een stap verder door te stellen dat F1 van “de beste auto’s ooit naar de slechtste auto’s ooit is gegaan.” Alhoewel er ook klachten klonken over de vorige bolides uit het grondeffect-tijdperk, zijn vele coureurs het wel eens over de tekortkomingen van het nieuwe reglement. Het had op vrijdag al geleid tot een lange en interne rijdersbriefing. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de overtuigende pole-position van George Russell, de kracht van Mercedes en een politiek geladen FIA-ingreep (die later werd teruggedraaid) over de straight mode zones.

Lees meer:

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!

